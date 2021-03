Mamma morta in monopattino, mascherine solidali per aiutare la famiglia di Federica Picasso

Genova. Oltre un mese dopo il terribile incidente avvenuto in via Monticelli – era l’8 febbraio – non si è attenuato il dolore per la morte di Federica Picasso, la giovane donna finita sotto un camion con il suo monopattino.

Peraltro la polizia locale non ha ancora chiuso le indagini sull’accaduto e nelle ultime ore sono state rilevate nuove tracce del monopattino sul fondo del mezzo pesante. Tracce che saranno analizzate per confermare le ipotesi su come la donna sia caduta a terra e sia stata investita.

Ma intanto alcuni commercianti hanno lanciato un’iniziativa per andare incontro, con un piccolo aiuto economico, alla famiglia di Federica, al marito Fabio Majorana e alla piccola Matilde. L’idea è quella di mettere in vendita delle mascherine lavabili e riutilizzabili e di destinare alla famiglia di Federica l’intero ricavato.

L’iniziativa viene diffusa in queste ore sui social così come la lista dei negozi che hanno aderito alla distribuzione.

Genoa Club Via Armenia 5R

Bar 2 passi dallo stadio: corso De Stefanis 99/101r

Bar Minimxing: via Cecchi 2 angolo via Casaregis

Bar Stelli sul mare: spiaggia di San Giuliano

Bar tabacchi Boccadasse : via Cavallotti 13 r

Bar tabacchi Gaggero: piazza Alimonda 15r

Bar Vittoria: piazza della Vittoria 44r

Box86: piazza della Vittoria 86

Chiringuito: spiaggia di Priaruggia

Eros moto: via Casaregis 36r

Merceria Fassio: via Colombo 69r

Tabaccheria Marinelli: corso Buenos Aires 67r