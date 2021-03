Mafia, Italia dei Valori: “Beni confiscati in Liguria, dal 2014 incremento del 192%”

Genova. Negli ultimi sei anni, un incremento del 192% dei beni immobili confiscati in Liguria, che è stato consegnato dal 142 nel 2014 al 416 all’inizio del 2021. È la tendenza catturata dal Ultimo dossier.

In Liguria 122 le proprietà sono già state determinate, 294 sono ancora gestite dall’agenzia nazionale .

Ci sono ancora 144 edifici ancora in attesa nella provincia di Genova (di cui 83 nella comunità di capitale), 84 a Savonese, 36 nel raccolto e 30 nelle spezie. Tra le proprietà specifiche, i 77 nella provincia di Genova (68 a Genova Municipality) sono evidenziati), 22 della Provincia di Savona, la 20th Provincia dell’India e 3 della Provincia di Imperia. Ci sono 14 attività destinate a fini istituzionali, 74 per scopi sociali, 22 per la soddisfazione dei creditori di terze parti all’interno della procedura di confisca, uno per il governo.

“Le aziende 9 confiscate nella mafia in Liguria saranno regolate, un trasferimento, mentre 17 sono ancora nella gestione dell’Agenzia – ricordiamo la nostra proposta puntualizza Il coordinatore regionale dell’Italia dei Valori in Liguria Domenico Capezzoli Visto – che molto spesso, dal sequestro alla confisca passano 4 o 5 anni e in questo lasso di tempo lo Stato li deve gestire e naturalmente ha un costo, la nostra proposta è che se entro 90 giorni dalla confisca, il loro utilizzo non è richiesto dalle imprese devono essere venduti per fare cassa oppure destinati per fini sociali. Quelli inutilizzati vanno venduti, ma attenzione servono controlli”.

Per consentire una riduzione del debito Pubblico. Pagare il debito dello stato verso gli imprenditori. Ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro. Intervenire sull’emergenza ambientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza il territorio a rischio idrogeologico. “Migliorare l’utilizzo dei beni confìscati alle mafie e dei proventi degli stessi -conclude Capezzoli- consentirebbe di non abbassare la guardia nel contrasto dell’illegalità e di intervenire efficacemente”.