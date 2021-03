Lutto nel mondo del calcio: è morto Giorgio Margiotta, ex presidente di Sestri 2003 e Stella Sestrese

Genova. Lutto nel mondo del calcio genovese: è morto Giorgio Margiotta, ex presidente di Sestri 2003 e Stella Sestrese. Aveva compiuto 80 anni ad agosto.

“Questa notte ci ha lasciati il nostro presidente – rende noto il gruppo dei giocatori che militarono nelle due squadre -. Amico, Mister, Uomo vero, e protagonista di ogni nostra domenica. Il nostro ricordo non verrà mai cancellato per un Uomo che per decine di anni ha fatto di tutto per noi, per farci divertire ogni domenica. Prima da mister, poi da dirigente e infine presidente della nostra Stella”.

“Scherzo del destino, esattamente quattro anni vivevamo la settimana più bella che accompagnava la vittoria del nostro campionato, progetto in cui lui era stato il primo protagonista. Mille i ricordi e tante le emozioni, poche le parole in questo momento che possono rappresentare quello che Giorgio ha rappresentato per tutti noi. Per rispettare la quarantena del figlio appena arrivato dal Brasile, l’ultimo saluto al nostro Giorgio avverrà probabilmente dopo Pasqua”.