Luogo di ritrovo di pregiudicati e mancato rispetto delle norme anti Covid: chiuso il circolo The Champions

Genova. Il Questore di Genova ha adottato il provvedimento di chiusura per 7 giorni del circolo privato “The Champions” di Via Ronchi a Multedo.

Dopo un attento monitoraggio la polizia ha accertato che il circolo veniva utilizzato abitualmente come punto di aggregazione di clienti pregiudicati per reati a vario titolo e che pertanto risulta fortemente pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In due occasioni inoltre il circolo è stato chiuso per 5 giorni a seguito dell’inosservanza della normativa anticovid. Uno degli episodi più significativi è quello avvenuto nella notte dell’ 11 dicembre scorso in cui all’interno del circolo sono state sorprese 24 persone che giocavano a carte noncuranti delle misure anticontagio.

Di queste 13 erano pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, gioco d’azzardo e spaccio. Il provvedimento di sospensione è stato notificato ieri dai poliziotti del Commissariato Sestri Ponente.