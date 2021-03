Genova. Possibilità di uscire molto limitate e nuovi contatti umani quasi azzerati da un lato, più tempo passato tra le mura domestiche in compagnia del proprio partner dall’altro. Questa è la nuova realtà, quasi dicotomica, imposta dal Covid e, soprattutto, dalle restrizioni e dai vari lockdown, che si sono susseguite in questo lungo anno nel tentativo di arginarlo. La pandemia mondiale ha cambiato molte delle nostre abitudini, arrivando anche modificare l’approccio alla sessualità. Nel bene e nel male.

Secondo una ricerca pubblicata dal Guardian, infatti, tutto ciò che è stato generato dalla pandemia da coronavirus sta avendo un forte impatto sulle abitudini sessuali delle persone, di ogni genere ed età, le quali stanno facendo i conti con una socialità fortemente rivoluzionata, e che di fatto ha creato un doppio filone attitudinale con il medesimo risultato commerciale: il boom del mercato dei sex toys, gli “oggetti del piacere”, che secondo il quotidiano londinese arriverebbe a toccare percentuali di crescita oltre il 100%.

di 6 Galleria fotografica Covid e sex toys









E vale per tutte le variegate situazioni che il grande universo dei sentimenti prevede: se i single si sono trovati a dover sopperire alla possibilità di fare nuove conoscenze, dall’altro lato le coppie si sono viste ‘costrette’ a condividere più tempo insieme, avendo la possibilità quindi di esplorare e scoprire nuove possibilità. E sempre nuove persone si stanno affacciando su questo sempre più grande settore merceologico.

“Nonostante i mesi di chiusura, lo scorso anno le vendite sono andate molto bene – ci conferma Sonja Berti, l’imprenditrice genovese che 11 anni fa ha aperto ‘Melanie Brun’, la prima sexy boutique di Genova – e devo dire che anche in questi mesi il mercato in questo settore sembra essere in buona salute, con anche nuovi clienti che entrano in negozio non solo per curiosare ma anche e soprattutto per fare acquisti”. Che tipo di nuovi acquirenti? “Sono soprattutto giovani, che probabilmente stanno subendo maggiormente l’impossibilità di conoscere nuove persone e instaurare nuovi rapporti”.

Melanie Brun non è un sexy shop come gli altri, negli anni è diventato un riferimento anche culturale per il settore, organizzando corsi e incontri con esperti e sessuologi: “Esiste oggi anche un maggior timore di esporsi e di esporre il proprio corpo – ci spiega – e una maggior paura forse degli altri. Ma al contempo per chi è già in coppia si sono create nuove occasioni per stare insieme e, al contrario, esplorare la corporalità del partner“. E da qui la ricerca della soluzione con i sex toys: “Un settore che comunque era in crescita da tempo, e che ha sempre mantenuto i suoi clienti fissi, a cui si stanno aggiungendo in tanti”.

Anche l’offerta però sta cambiando, aggiornandosi con le esigenze del tempo e della tecnologia: “Sono i vibratori in assoluto gli articoli più ricercati, soprattutto quelli che uniscono il design alle prestazioni, e sono per tutte le età e le circostanze”. E quando la distanza non consente la “sessualità in presenza“, ecco che la tecnologia arriva in supporto: “In questi ultimi mesi stanno avendo un ottimo successo i vibro-massaggiatori attivabili in remoto attraverso un’app apposita che consente di manovrare a distanza, basta avere una connessione“. E per il futuro, quando il Covid sarà sotto controllo? “Io quello che temo è l’onda lunga della crisi economica che oggi non abbiamo ancora conosciuto – conclude Sonja – ma lo stare bene con il proprio corpo e quello del partner è un bisogno che non passerà mai“.

(Foto di copertina, quadro di Giorgio Fracassi)