Genova. Nonostante l’affaticamento risultato della missione in Iraq, Papa Francesco si è alzato in piedi per salutare e ricevere gli atleti e i dirigenti della società di pallanuoto Sporting Quinto, che in occasione del centenario dalla nascita, ha visitato anche San Pietro.

Insieme alla squadra, che da quest’anno si chiama Iren Sporting Quinto, anche il sindaco di Genova e sindaco metropolitano Marco Bucci oltre all’arcivescovo di Genova monsignor Tasca e il vescovo ausiliario Niccolò Anselmi. Si è trattato di un’udienza privata.

Questo il commento di Bucci dopo l’incontro con il pontefice: “È stato un momento emozionante, così come lo sono state le parole del Santo Padre che ha ricordato ai ragazzi dello Sporting l’importanza del gioco di squadra dello sport come nella vita – dice – ho chiesto al Papa di ritornare in visita a Genova, la nostra comunità sarebbe desiderosa di riabbracciarlo”.

Marco Bucci ha donato a Bergoglio un libro antico, il volume Colombo, di Giovanni Monleone, stampato nel 1931 dall’Istituto Italiano D’Arti Grafiche di Bergamo. “E’ un’opera che non vuole essere solo un omaggio alla memoria del navigatore, ma un atto necessario per affermare e rivendicare che Cristoforo Colombo è cittadino genovese; nel volume sono pertanto raccolte le prove delle origini di Cristoforo Colombo, commentate e documentate”. Come noto anche il Papa ha origini in parte liguri.