Litiga a bastonate in piazza Giusti in pieno giorno, denunciato

Genova. La polizia di Stato ha denunciato ieri pomeriggio un nigeriano di 33 anni per il reato di tentate lesioni.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione genrale, dopo la una segnalazione di lite, sono intervenuti in piazza Giusti dove hanno visto il 33enne, con in mano un grosso bastone, cercare di colpire, per futili motivi, un cittadino indiano di 46 anni.

La vittima ha poi raccontato agli agenti di esser stato aggredito prima verbalmente poi con delle bastonate al piede e successivamente alla testa. Il 33enne, sanzionato anche per ubriachezza, è stato così denunciato.