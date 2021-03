Lite e minacce con il coltello davanti al supermercato affollato: interviene la polizia

Genova. Si sono reincontrati per caso a distanza di qualche anno davanti a un supermercato affollato all’ora di pranzo e i vecchi dissidi hanno rischiato di far degenerare la lite.

E’ successo ieri poco prima delle 13 in via Voltri nell’omonimo quartiere del ponente genovese. Protagonisti un genovese di 52 anni e un marocchino di 48.

Quest’ultimo ha accusato il genovese di non aver mai pagato lavori da lui eseguiti per circa 7 mila euro. Lo ha bloccato con l’auto per avere indietro il dovuto. Il genovese a sua volta ha estratto un coltello minacciandolo se non lo avesse fatto passare. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

E’ finita con una doppia denuncia per minacce visto che entrambi hanno denunciato il contendente