Le migliori 15 criptovalute ad alto potenziale del 2021

Il 2020 è stato l’anno del COVID-19 e del boom delle criptovalute. Durante tutto lo scorso anno abbiamo visto il valore della criptovaluta più famosa, il Bitcoin, schizzare a livelli impensabili.

Negli ultimi mesi diversi player importanti del mondo finanziario hanno deciso di scendere in campo per iniziare a prendersi la loro fetta di mercato nel mondo delle criptovalute. Da JP Morgan, a Visa e Mastercard, fino a Goldman Sachs, senza contare numerosi fondi d’investimento che stanno dietro le nuove Criptovalute del momento.

Sì perché, tenetevi forte, al momento ci sono oltre 8000 criptovalute in circolazione, tantissime, e il numero sembra destinato a crescere.

Diventa sempre più difficile orientarsi in questo mare di criptovalute e capire quali siano le più promettenti e quali invece spariranno nel giro di pochi mesi, tipo Onecoin!

Motivo in più per preferire piattaforme di trading gestite da algoritmo. Potrebbero tenervi alla larga da criptovalute create da sconosciuti sbucati fuori dal nulla. Un ottimo esempio è la piattaforma di Immediate Edge.

In questo articolo vi consigliamo le 15 migliori criptovalute ad alto potenziale del 2021. Alcune le conoscete già, sono note come Altcoin, ovvero cripto alternative alla più famosa valuta non fiat: il Bitcoin.

1 Bitcoin (BTC)

Stupiti di vedere i Bitcoin in questa lista? Non dovreste esserlo! Al momento BTC sta per ritornare a quota 60.000$, una valutazione che per molti era impossibile fino a pochi anni fa. Come abbiamo detto anche sopra, sono sempre di più i nomi grossi che saltano sul carro di Bitcoin.

Impossibile quindi non includere la madre di tutte le criptovalute nelle migliori 15 criptovalute ad alto potenziale del 2021!

2 Ripple (XRP)

Ripple è senza dubbio uno dei player del settore Criptovalute più interessanti. Forse avrete sentito qualcosa riguardo la causa intentata dalla SEC, ovvero la Security and Exchange Commission statunitense, contro Ripple, che avrebbe venduto illegalmente token XRP che sarebbero in realtà titoli finanziari (soggetti quindi ad altro tipo di regolamentazione).

Le cose però si stanno mettendo decisamente meglio per Ripple, che nasce come network per scambiare valuta rapidamente, senza fees e attese estenuanti. La valuta è appunto l’XRP. Al momento la quotazione di XRP non è tornata ai livelli pre-causa della SEC, ma è comunque una criptovaluta ad alto potenziale.

Particolarità di XRP è che le coin sono in numero finito e dunque non è previsto un processo di mining!

3 Litecoin (LTC)

Perché Litecoin è nella lista? Per vari motivi:

Ha una quotazione ancora abbordabile per un novizio del cryptotrading, 168 € al momento di scrivere.

Il mining di Litecoin è estremamente rapido e la ricompensa per blocco è piuttosto elevata (25 LTC).

Forse non sarà la criptovaluta con il potenziale più alto del 2021, ma molto probabilmente sarà una di quelle col rendimento più affidabile e con un trend positivo.

4 Ethereum (ETH)

Impossibile non includere in questa lista Ethereum, un nome che è molto più di una criptovaluta, un vero e proprio ecosistema.

Parliamo dell’Altcoin (le alternative a Bitcoin) con la valutazione più alta dopo BTC. Ma cos’è Ethereum?

Una realtà che offre un network open source (basato su blockchain) che ha patrocinato le cosiddette Dapps (decentralised apps) fin dai loro albori.

Non solo, oltre a Ether (ETH), la piattaforma di Ethereum ospita altre criptovalute interessanti, come Uniswap (UNI), di cui vi diremo tra pochissimo.

Ethereum è ad oggi il motore della DeFi: decentralised finance ed Ether è rientra a pieno titolo nelle migliori 15 criptovalute ad alto potenziale del 2021.

5 Uniswap (UNI)

Uniswap rientra in lista grazie al boom dei token ERC-20, smart contract creati per migliorare la blockchain di Ethereum. Il protocollo Uniswap è usato per scambiare ERC-20 e l’UNI è il token di questo protocollo.

Uniswap è parte dell’ecosistema DeFi (Decentralised Finance) ed ha un potenziale decisamente interessante (L’Ethereum Foundation ha investito 100.000$ in UNI) e rappresenta il 49.6% del mercato DeFi. Per un approfondimento leggete qui:

6 Polkadot (DOT)

Cos’è Polkadot? Cito dal sito ufficiale:

“Polkadot will enable a completely decentralized web where users are in control.”

In parole povere Polkadot è una piattaforma creata dalla Web3 Foundation con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e le transazioni attraverso la Relay chain di Polka. L’obiettivo è la realizzazione di un web realmente decentralizzato.

Il valore di questa criptovaluta è ancora abbordabile. E sapete perché il DOT è interessante? Perché il sistema della Web3 Foundation promette di facilitare la comunicazione tra diverse blockchain, piuttosto che inglobarle in un unico enorme agglomerato pieno di problematiche. In un mondo in cui le blockchain sono sempre di più la promessa di Web3 e Polkadot sembra avere molto potenziale!

7 Cardano (ADA)

Cardano è una piattaforma blockchain basata sul protocollo Ouroboros, che punta a mettere in atto quelli che erano gli obiettivi primari di Bitcoin al momento della sua nascita. Sviluppata da accademici, si propone come l’alternativa sostenibile alle altre blockchain.

Al momento di scrivere è in leggera flessione ma parliamo di una delle migliori 15 criptovalute ad alto potenziale del 2021, tenetela d’occhio!

8 Reserve Rights (RSR)

Stupiti di vedere RSR nella lista?

Non dovreste! Ma cosa sono i Reserve Rights?

Sono i token del protocollo Reserve, una piattaforma di criptovalute basata su Ethereum.

Parliamo di una cripto dal valore ancora molto abbordabile, tanto da essere di solito elencata tra le cheap cryptos. Ma la sua crescita è interessante, motivo per cui l’abbiamo inclusa nella nostra lista.

9 Tron (TRX)

Tron inizialmente nasce come piattaforma per una condivisione democratica dei contenuti sul network di Ethereum. L’idea guida di Tron era quella di una condivisione lontana dai meccanismi dei Social Network classici, basati sullo sfruttamento dei dati altrui e su inserzioni soffocanti.

Questa piattaforma ha partnership importanti, come quella con Samsung ed è una delle cripto più interessanti della nostra lista. Il boom delle Dapps sta favorendo molto la quotazione del TRX, quindi altra cripto da tenere d’occhio!

10 Stellar (XLM)

Dopo TRX si continua a salire di livello, eccoci a Stellar, altra cripto in rampa di lancio per il 2021.

Una premessa, XLM è in ascesa ma continua ad essere molto volatile, quindi un investimento su Stellar va pensato bene, ma sicuramente è una cripto interessantissima. È ancora considerabile come una cheap coin, e parliamo di un token usato per quella che è a tutti gli effetti una piattaforma di pagamento basata su blockchain, promette transazioni economiche e ultra-rapide tra istituzioni finanziarie.

Piccola nota: non esiste il mining di XLM, l’emissione di coin si basa su un algoritmo.

11 Eosio (EOS)

Eosio è un’ambiziosa piattaforma che dichiara di voler affermarsi come la miglior piattaforma blockchain per smart contracts.

EOS è appunto il token di questa piattaforma, che mette la scalabilità al centro della propria strategia, oltre alle Dapps, come Ethereum e Tron.

Quotazione ancora abbordabile, ma potenziale interessantissimo per una piattaforma che potrebbe cavalcare l’onda del successo delle Dapps.

12 IOTA (MIOTA)

Altra coin che merita di stare tra le migliori 15 criptovalute ad alto potenziale del 2021. Perché MIOTA è interessante? Si tratta di una piattaforma nata per permettere transazioni rapide tra dispositivi connessi tramite l’IOT (Internet of things).

Sicuramente non una delle cripto col maggior valore, ma visto la crescita dell’IOT meglio tenere d’occhio questa cripto.

13 Chainlink (LINK)

Chainlink è una cripto fondata nel 2017 da Steve Ellis e Sergey Nazarov. Il suo obiettivo?

Incentivare un network globale affidabile e veloce per lo scambio di dati da fornire agli Smart Contracts che poggiano su blockchains.

14 Hedera Hashgraph (HBAR)

Al cuore dell’idea di Hedera c’è quella di fornire una struttura dati per raggruppare le transazioni che si chiama appunto Hashgraph. Questa struttura garantirebbe un numero più alto e più rapido di transazioni rispetto alle altre blockchain.

Perché Hedera è tra le migliori 15 criptovalute ad alto potenziale del 2021?

Perché ha già ricevuto il supporto di nomi grossi come LG o IBM, BOEING come partecipatori del Network creato da questa criptovaluta nata da pochi anni.

15 Aave (AAVE)

AAVE è una criptovaluta, o meglio un token nativo, del network omonimo.

Parliamo di una piattaforma DeFi, ovvero Finanza decentralizzata, sviluppata da Ethereum. Cosa fa AAVE?

Principalmente prestiti, o meglio prestiti decentralizzati basati su criptovalute. Proprio alla luce del 2020 segnato da molte criptovalute AAVE potrebbe essere una coin interessante da seguire.