Lavanderia San Giorgio, c’è un acquirente: scongiurata la chiusura

Val Fontanabuona. “Davvero una bellissima notizia per le maestranze, per le loro famiglie e per la comunità intera la formalizzazione di un’offerta d’acquisto per la lavanderia San Giorgio di San Colombano Certenoli in Val Fontanabuona, comunicata quest’oggi dal curatore fallimentare dottor Alberto Marchese”. Lo dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.

Anche il consigliere di Cambiamo! Roberto Cianci sottolinea l’importanza della svolta: ” Nella lavanderia San Giorgio trovano occupazione 45 persone, la maggior parte delle quali donne, che in questi mesi hanno lavorato a testa alta con professionalità e forte senso di appartenenza nonostante pendesse su di loro spada di Damocle del fallimento. La tanto attesa ripresa post Covid, con la conseguente riapertura degli alberghi che rappresentavano una fetta importante della loro clientela, consentirà alla rinnovata San Giorgio di tornare ai fasti di un tempo”.

“Questo è un passaggio fondamentale per il salvataggio e il rilancio di questa attività, la salvaguardia dei posti di lavoro, il mantenimento di un importante presidio produttivo sul nostro territorio – continua Muzio – Il risultato che si profila è l’esito dell’unità d’intenti e dell’impegno deciso e corale di tutti i soggetti coinvolti, che hanno fatto squadra per il raggiungimento dell’obiettivo comune e hanno messo in campo, ciascuno nel suo ambito e per le sue competenze, azioni finalizzate a garantire un futuro all’azienda. Tutti hanno remato nella stessa direzione: l’Amministrazione comunale nella sua interezza, il sindacato, il curatore fallimentare, le maestranze. Sono soddisfatto per aver potuto contribuire, assieme agli altri consiglieri regionali del territorio, alla definizione e alla realizzazione di questo percorso certamente non facile, che oggi sta portando i suoi frutti”.

“La volontà di conservare la sede in val Fontanabuona è un ulteriore elemento positivo che però deve far mantenere alta l’attenzione sulla necessità di infrastrutture e servizi adeguati affinché anche nell’entroterra sia possibile fare impresa senza penalizzazioni. Il risultato raggiunto – conclude Cianci – è il frutto di un lavoro in sinergia tra il curatore fallimentare Alberto Marchese, istituzioni, sindacati e dipendenti a cui auguro, insieme al nuovo imprenditore, di scrivere ulteriori pagine di successo”, conclude Cianci.