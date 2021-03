Lavagna, cade dall’albero e sbatte violentemente la faccia: donna soccorsa con l’elicottero

Genova. Una donna di 68 anni è caduta questo pomeriggio dall’albero su cui era salita per procedere con le potature: nella caduta la signora ha urtato violentemente faccia e torace provocandosi diversi traumi.

L’episodio è avvenuto in una campo nei pressi di Barassi, località situata nell’entroterra lavagnese.

Nell’immediatezza dell’incidente la donna ha anche accusato difficoltà di movimento agli arti inferiori per cui è stato chiesto l’immediato intervento dell’elicottero per il trasporto al pronto soccorso del San Martino dove è arrivata in codice rosso.