Genova. Ladri in azione ieri in un’abitazione in via Chiodo al Righi, sulle alture della città.

I ladri mentre i proprietari erano fuori casa si sono introdotti in un appartamento forzando la porta finestra che dà sul giardino.

L’abitazione è stata messa a soqquadro. Rubati preziosi per circa 400 euro. Sul posto le volanti della polizia. Indagini in corso.