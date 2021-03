La spesa arriva in fabbrica: accordo Ansaldo e Basko per ritirare la spesa “in sede”

Genova. Ha preso il via negli scorsi giorni, registrando già un grandissimo successo, la collaborazione tra Ansaldo Energia e Basko che permette a tutti i dipendenti di ordinare la spesa on line e ritirarla comodamente presso i locker Basko installati nella sede dell’industria genovese.

In un momento di estrema difficoltà, dove la pandemia e tutte le misure volte al suo contenimento hanno stravolto e complicato la quotidianità, il servizio di spesa on-line e ritiro in azienda realizzato da Basko e Ansaldo Energia, in collaborazione con Ansaldo Centro Sociale Interaziendale, è un esempio concreto di welfare aziendale, con l’obiettivo di migliorare il bilanciamento tra vita lavorativa e privata.

“Abbiamo chiesto tanto ai nostri dipendenti in questo anno difficilissimo, tanti sforzi e tanti sacrifici: ed è stato grazie a loro e al loro impegno se siamo riusciti a continuare a lavorare e a raggiungere i nostri obiettivi. Pertanto qualsiasi iniziativa di welfare, che permetta ai nostri lavoratori di semplificare la gestione della propria vita, non solo è ben accetta da Ansaldo Energia, ma fortemente auspicata” afferma Marco Grillo, Vice Direttore Generale di Ansaldo Energia.

Ansaldo Energia è una delle prime aziende genovesi a offrire questo tipo di servizio ai suoi dipendenti e ha scelto Basko, insegna supermercati del Gruppo Sogegross fortemente radicata sul territorio genovese, per fornire un nuovo servizio ai propri dipendenti.

“Siamo orgogliosi di questa sinergia tutta genovese. Rispetto ad altre insegne della grande distribuzione, Basko si distingue perché la nostra scelta è quella di posizionare i locker non tanto in prossimità dei nostri punti vendita ma in luoghi e in posizioni strategici per quelli che sono i consueti spostamenti delle persone, in primis per tutti coloro che hanno bisogno di fare la spesa velocemente. L’intento di Basko è quello di andare ‘verso’ il cliente per fornire un servizio sempre più completo e omnicanale. Abbiamo cominciato qualche anno fa posizionando il primo locker nei pressi dello svincolo autostradale di Genova Nervi e visto il successo dell’iniziativa abbiamo continuato ad investire nel progetto, ancora più apprezzato oggi in tempi di covid, con l’esplosione della spesa online e il problema dei distanziamenti” spiega Giovanni D’Alessandro, direttore generale di Basko