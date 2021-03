Genova. Si archivia nel migliore dei modi la prima fase di questo strano campionato per la Serteco Volley School Genova: le coccinelle di coach Mario Barigione passano 3-0 sulla Bosca Ubi Banca Cuneo e chiudono questa prima fase di Serie B2 con il secondo posto nel girone A1 con ben 18 punti.

Un risultato sicuramente non previsto ad inizio anno, ma le coccinelle in questi mesi hanno avuto una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista e i risultati si sono visti.

di 54 Galleria fotografica Serie B2: la Serteco Volley School in campo contro la Bosca Ubi Banca Cuneo









Le arancionere scendono sul taraflex del PalaFigoi con l’atteggiamento giusto: capitan Tonello e compagne spingono forte sull’acceleratore e fanno loro il primo set 25-17. Il secondo tra i tre parziali è forse quello più tirato punto a punto, ma le padrone di casa sul finire del set mettono a segno l’allungo decisivo e si impongono 25-21. I giochi vengono chiusi definitivamente dalla Serteco nel terzo parziale, sulla falsa riga del primo, con un netto 25-18 e tre punti in cassaforte.

Davvero entusiasta coach Barigione per i risultati ottenuti sin qui dalle coccinelle: “Siamo andati oltre ogni aspettativa, lo dico perché siamo partite lavorando sodo dall’ultima settimana di agosto e non abbiamo mai mollato. Queste ragazze sono meravigliose, meritato l’obiettivo. Siamo veramente al settimo cielo. Penseremo a lavorare finché non uscirà qualcosa di preciso da parte delle Federazione per la seconda fase. Intanto butteremo giù assieme al presidente Parodi i presupposti per l’anno prossimo lavorando a stretto contatto con coach Matteo Zanoni che sta facendo un lavoro eccezionale con le ragazze della B1″.

Al settimo cielo il presidente Giorgio Parodi: “Oggi è stata una partita importante, ricordo che abbimo una rosa giovanissima composta da ragazze del settore giovanile che hanno dimostrato nuovamente la loro in questo campionato di B2. Siamo partite con l’obiettivo di salvarci e ci ritroviamo a chiudere il girone al secondo posto. Posso essere più che contento, non avrei mai immaginato una stagione del genere. Il nostro valore aggiunto come ripeto sempre è lo staff tecnico: sono dei seri professionisti e dimostrano malgrado tutto di essere capaci di far crescere un settore giovanile. Concluso il girone ora aspettiamo la prossima settimana che la Federazione ci dica come funzionerà la seconda fase. Abbiamo un mese di stop, ma non ci fermiamo continuiamo a lavorare. Il nostro obiettivo è fare bene e far divertire chi ci guarda”.

Con questo rotondo successo sulla Bosca Ubi Banca Cuneo, la classifica sorride sempre di più ai colori arancioneri: 18 punti in classifica e secondo posto in solitaria a soltanto un punto dalla vetta. Ora circa un mese di stop in attesa di come si svolgerà la seconda fase di campionato.