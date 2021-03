“La regola del 10”: Livio Ghisi porta il calcio femminile nelle scuole del territorio

Chiavari. Non si ferma il progetto “La regola del 10” ideato da Simone Famà che, da un anno a questa parte, porta la Virtus Entella nelle scuole del territorio.

Da oggi, infatti, le lezioni potranno avvalersi della competenza di un nuovo collaboratore: Livio Ghisi. Il mister dell’Under 17 femminile biancoceleste, già attivo nel Tigullio con alcuni progetti portati avanti dalla Figc, metterà la sua esperienza al servizio degli studenti, con un occhio di riguardo, naturalmente, al movimento femminile, un settore in costante crescita che il tecnico conosce molto bene.

Si partirà con una lezione online all’istituto d’istruzione superiore Natta Deambrosis di Sestri Levante, ma nelle prossime settimane si cercherà di arrivare anche ai ragazzi più piccoli, possibilmente in presenza.

“Sono molto contento di intraprendere questa nuova sfida – commenta Ghisi -. Già da diversi anni porto la mia esperienza e la mia passione per lo sport nelle scuole e poterlo fare con i colori biancocelesti, per me, è motivo di grande orgoglio. Il movimento femminile negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale, soprattutto grazie agli investimenti dei club, ed entrare nelle classi, che sia online o in presenza, penso che sia un passo avanti importantissimo per arrivare ai ragazzi e alle ragazze più giovani”.