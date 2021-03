“La politica uccide i quartieri”: striscione di protesta nel cantiere di Esselunga a San Benigno

Genova. “E’ la politica che uccide i quartieri, basta ipermercati“. Questo lo striscione di protesta comparso oggi sulle grate del cantiere di San Benigno, dove sorgerà il nuovo supermercato Esselunga.

A metterlo alcuni residenti del territorio, che a Genova24 hanno spiegato il gesto: “Una certa politica, una certa gestione dei territori, e certe scelte danneggiano profondamente i quartieri, senza riqualificarli. Questa è la politica dei supermercati, dove il territorio è visto solamente come fonte di profitto”.

La protesta “sul campo” prosegue quella che in questi anni sta accompagnando il progetto: l’arrivo della nota catena di distribuzione alimentare ha di fatto spaccato in due l’opinione pubblica cittadina, ma è il tessuto commerciale genovese a ribollire maggiormente per le ultime aperture e gli ultimi assensi dell’amministrazione civica di nuovi spazi dedicati i supermercati (a prescindere dal marchio), come a Quarto, nel centro storico e l’ex Mercato del Pesce.