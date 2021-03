La mostra “Io Edipo” diventa un club con la musica elettronica e la danza contemporanea

Genova. Dopo il successo del dj set di Hacci tra le futuristiche scenografie dello spettacolo Grounded al Teatro Ivo Chiesa, il Teatro Nazionale di Genova, insieme all’Associazione Club Silencio, presenta un nuovo evento in streaming nell’ambito del progetto Happy Theatre Hour, scegliendo come location la mostra Edipo: io contagio – Scena e parola nella Tebe dei re, allestita nel Sottoporticato di Palazzo Ducale.

È qui che mercoledì 10 marzo alle ore 21.30 il musicista elettronico Bienoise darà vita a una coinvolgente performance site specific, interagendo con le atmosfere e le voci della mostra ideata da Davide Livermore e in particolare con uno dei performer, il danzatore Demian Troiano Hackman, che per l’occasione uscirà fuori dalla teca, improvvisando sulla musica.

La mostra Edipo: io contagio, recentemente riaperta al pubblico, è caratterizzata, infatti, dalla presenza di attori e attrici che recitano frammenti dell’Edipo Re all’interno di teche trasparenti. Naturalmente, il live set, che esplora la mostra da una nuova prospettiva, si svolgerà a porte chiuse e potrà essere seguito dal pubblico in streaming sui canali Facebook e Youtube del Teatro Nazionale di Genova.

Bienoise, nome d’arte di Alberto Ricca, compositore tra i più affermati della scena elettronica italiana, fondatore dell’etichetta Floating Forest, non è nuovo a incontri con la scena (è coautore con la danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone dello spettacolo To be banned from Rome). Le sue produzioni, in cui l’improvvisazione e il mash-up tra generi giocano un ruolo fondamentale, vengono definite come in bilico tra contemplazione e clubbing.

Happy Theatre Hour è un progetto realizzato dal Teatro Nazionale di Genova con l’associazione Club Silencio nell’ambito del bando Open2Change di Fondazione Compagnia di San Paolo e con la sponsorizzazione di Leonardo. L’evento è promosso in collaborazione con i GAIS, Electropark e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. La mostra performativa Edipo: io contagio resterà aperta sino al 19 marzo 2021.