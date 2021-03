La lezione sul prato e tra gli ulivi: la classe all’aperto di San Siro di Struppa

Genova. Tronchi di legno al posto delle seggiole, il prato sotto i piedi e il cielo come soffitto: questa l’aula all’aperto allestita nell’uliveto dell’azienda agricola Marsano, a San Siro di Struppa, sulle alture di Molassana, nel cuore della Val Bisagno.

Uno spazio allestito utilizzando alcuni ceppi già tagliati, e rimodellati dagli studenti dell’istituto agrario, e che sarà messa a disposizione dei bambini del vicino asilo dell’Istituto Comprensivo Molassana-Prato, che potranno quindi, nelle giornate di sole, usufruire di una spazio verdissimo e sicuro.

A guidare la realizzazione Aldo Grande, dirigente dell’Impresa agricola Marsano: “Già in passato abbiamo messo a disposizione i nostri spazi per le classi che vengono a San Siro – spiega – in questo modo i nostri alunni si occupano della manutenzione degli spazi verdi, e i bimbi possono godere di questo spazio, in totale sicurezza”.

Un’idea che non resterà isolata: nelle prossime settimane, in collaborazione con il Municipio Media Val Bisango, saranno allestiti nuovi spazi all’aperto in collaborazione con altri scuole, per attività di laboratorio, ma non solo.