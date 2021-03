Un risultato pesante con il minimo scarto. È quanto accade, con esiti diversi, sia per Sestri Levante che per Lavagnese nel 25° turno di Serie D. I bianconeri strappano tre punti molto importanti al Chieri diretta concorrente per una salvezza tranquilla dei ragazzi di Masitto e a -1 dai levantini prima dello scontro. Torinesi poco in palla, liguri che invece sono più attenti, anche se lo spettacolo non fa parte di questa gara.

Unico squillo ospite al 7° con Spera che chiama alla respinta Boschini. Poi è la Lavagnese a fare la partita con Basso e Solinas pericolosi, ma con un Finamore attento fra i pali piemontesi. Nella ripresa il gol decisivo è proprio di Solinas che, rapace, al 64° insacca da pochi passi grazie ad un’intelligente palla di Buongiorno. Chieri assente, bianconeri in controllo e raddoppio sfiorato nei minuti di recupero con Addiego Mobilio che prova a fare il Quagliarella approfittando della posizione avanzata di Finamore, ma il tiro del fantasista ligure si stampa sull’incrocio dei pali strozzando in gola il grido di gioia del levantino.

Una rete di scarto è decisiva anche per il Sestri Levante nell’altro scontro diretto, quello per la zona playoff, contro la Caronnese. In questo caso, però i liguri devono chinare la testa e lasciare spazio (anche in classifica dato che i lombardi sorpassano al sesto posto i Corsari) alla Caronnese.

Locali che passano subito a condurre grazie a Corno, ben servito da Putzolu in area. Il capitano lombardo evita un avversario e infila l’incolpevole Salvalaggio. Al 15° la reazione sestrina è di Croci che in corsa lascia partire una gran conclusione che chiama Marietta alla deviazione in corner. Al 22° è Puricelli a disperarsi quando il suo tiro colpisce il palo ed esce. Nel finale di tempo si rivedono i locali con Vernocchi che prima prova un pallonetto fuori misura, poi sfiora l’incrocio con un tiro a giro.

Nel secondo tempo arriva subito il botta e risposta fra le squadre. Travaglini viene chiuso all’ultimo istante da un intervento provvidenziale di Salvalaggio. Sul fronte opposto Pane di testa sfiora la traversa. Calì al 67° tenta su punizione di sorprendere il portiere ospite, ma Salvalaggio vola e para. All’83° arriva il pareggio del Sestri grazie alla scivolata di Bonaventura che sbuca e sorprende tutti. Neanche il tempo di gioire perché la Caronnese torna avanti con un’azione fortunosa in area che consente a Battistello di concludere da due passi per il definitivo 2-1.