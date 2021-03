La gita al forte Puin finisce in elicottero: ragazza soccorsa dopo infortunio alla caviglia

Genova. In molti avranno visto volare per quasi mezz’ora l’elicottero dei vigili del fuoco sopra la zona del Righi e del Peralto: si è trattato di un soccorso persona, richiesto dopo un infortunio accorso ad una escursionista.

La ragazza, parte di una comitiva scout, nella zona del Forte Puin è caduta, riportando una forte contusione ad una caviglia, tale da non poterle permettere di proseguire. A quel punto i compagni hanno chiesto soccorso.

Per recuperarla si è optato per far intervenire l’elicottero Drago che l’ha trasportata successivamente al recupero presso il pronto soccorso ospedale San Martino in pochissimi minuti.