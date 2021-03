La gigante Valiant Lady prende il largo da Genova, ma sulle navi Virgin pende l’incognita Covid

Genova. Ha preso il largo stamattina verso le 8 il nuovo gioiello della Virgin Voyages, la Valiant Lady, costruita nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. La nave, gemella della Scarlet Lady che per mesi aveva stazionato nei pressi di Genova in cerca di un posto dove stazionare durante lo stop alle crociere, raggiungerà il porto di Marsiglia dove rimarrà fino al 26 marzo per una serie di prove tecniche. La consegna ufficiale è prevista per quest’estate, nel mese di luglio, ma la presentazione è fissata per novembre.

Ma sulle navi di sir Richard Branson pende ancora l’incognita della pandemia. Il debutto da Miami della Scarlet Lady era previsto lo scorso 2 agosto, poi era stato rinviato nuovamente a maggio, ora è stato posticipato di altri due mesi. Fino a gennaio era rimasta ormeggiata sui moli della Stazione Marittima di Genova, adesso si trova a Civitavecchia in attesa di salpare per l’Atlantico.

Valiant Lady è la seconda nave di Virgin Voyages e, come l’unità gemella, ha circa 110mila tonnellate di stazza lorda, una lunghezza di 278 metri e una larghezza di 38. Sarà dotata di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 2.700 passeggeri, assistiti da un equipaggio di 1.150 persone per garantire lo stile distintivo di Virgin. È dotata di un sistema di produzione di energia elettrica da circa 1 megawatt che utilizza il calore di scarto dei motori diesel.

Nel frattempo Virgin ha annunciato che la terza nave già in costruzione a Sestri Ponente si chiamerà Resilient Lady e dovrebbe entrare a far parte della flotta il 1° luglio 2022. Per l’unità si avvicina il varo tecnico nel bacino genovese. La Resilient Lady salperà da Atene con itinerari di una settimana e scali nelle isole greche.