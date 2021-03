La Genova Calcio presenta i quattro rinforzi arrivati alla corte di Maisano

Genova. La Genova Calcio rinforza il proprio organico, in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, che inizierà domenica 11 aprile, grazie all’arrivo di quattro giocatori: Giuliano Lobascio, Leonardo Meazzi, Jordi Pirozzi e Denis Provenzano.

La notizia del tesseramento di questo poker di giocatori è comunicata dal responsabile dell’area comunicazione, Laura Bevilacqua.

“L’A.S.D Genova Calcio comunica di aver portato a termine quattro importanti innesti per il nuovo campionato di Eccellenza 2020/21. Sono entrati a far parte della famiglia biancorossa: Giuliano Lobascio, attaccante, classe ’87, proveniente dal Serra Riccò; Leonardo Meazzi, centrocampista (classe 2002), Jordi Pirozzi, difensore, classe 2002, entrambi arrivano dall’Arenzano e Denis Provenzano, attaccante, classe ’93, ex Borzoli. Il Presidente Marco Vacca, l’allenatore Beppe Maisano e tutta la dirigenza danno loro il benvenuto”