La demolizione della Diga fa chiudere via Maritano, ecco cosa succede alle linee Amt

Genova. A seguito dei lavori in via Maritano, a partire da domani, mercoledì 17 marzo, entra in vigore la riorganizzazione della linea 270 con l’istituzione delle linee 270/, 271, 271/ e 670/.

Per agevolare i cittadini nell’utilizzo di questi servizi, sarà possibile, in via eccezionale e fino al termine dei lavori, utilizzare il biglietto per le linee collinari con capolinea periferico, già valido sulla linea 270, anche sulle linee 270/, 271, 271/ e 670/ e sulle linee 7 e 8 limitatamente alla tratta Rivarolo – Bolzaneto, in entrambe le direzioni.

“Con questo provvedimento – dichiara Matteo Campora, assessore alla Mobilità del Comune di Genova – l’Amministrazione e AMT vogliono venire incontro agli abitanti della zona servita dalla linea 270, utilizzata spesso anche per raggiungere la ASL, e che da domani subirà una temporanea riorganizzazione a causa dei lavori in via Maritano”.

Ricordiamo, a seguire, le variazioni alla linea 270 in vigore da domani, 17 marzo.

Linea 270/

Sarà in servizio sul percorso Brin/Costa di Begato, nella fascia oraria 5.00/21.00,

Linea 271

Sarà in servizio sul percorso Bolzaneto (via Reta) /via Maritano (Pala Diamante), nella fascia oraria 5.00/21.00, come di seguito indicato.

Linea 271/

Sarà in servizio sul percorso Costa di Begato/via Cechov, nella fascia oraria 5.00/21.00, come di seguito indicato.

Linea 670/

Sarà in servizio sul percorso Brin/via Cechov, nella fascia oraria 21.00/fine servizio.

Tutti i dettagli relativi alle modifiche di percorso della linea 270 sono consultabili sul sito www.amt.genova.it