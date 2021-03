Italexit, a Genova iniziativa del movimento fondato da Gianluigi Paragone

Genova. Italexit con Paragone “Liguria scende in piazza con il senatore Gianluigi Paragone”, il 20 marzo alle 16 in Piazza De Ferrari a Genova.

Il Coordinatore Regionale Fabio Montorro presenta così l’evento: “Il senatore scenderà con noi in piazza per ascoltare da vicino e comprendere le problematiche delle nostre categorie locali, messe in costante difficoltà a causa della totale incapacità del governo di organizzare misure contenitive ragionevoli. Invito tutte le persone che stanno subendo danni e perdite a partecipare”.

“L’intervento del Senatore si concluderà parlando di Autostrade. Tema sul quale Italexit presta molta attenzione, sottolineando che nonostante la pessima gestione di Autostrade per l’Italia, l’azienda continua a detenere le concessioni e a lucrare sulla rete, senza che nessuno sia ancora stato condannato per la disgrazia del ponte Morandi, il cui processo è ancora lontano da cominciare”, conclude il coordinatore regionale.