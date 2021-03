Iren Genova Quinto, confermate le partite con Florentia e Lazio

Genova. L’Iren Genova Quinto, in relazione al caso di positività fra gli atleti della prima squadra riscontrato durante il consueto screening settimanale, comunica di non aver ricevuto, al momento, alcuna comunicazione da parte della ASL 3 Genovese, competente per territorio. Pertanto, allo stato attuale, sia la partita di domani, sabato 27 marzo, ad Albaro contro la Rari Nantes Florentia, sia quella di mercoledì 31 marzo, a Roma, in casa della Società Sportiva Lazio, risultano confermate.

La società biancorossa comunica inoltre che, andando al di là di quanto previsto dai protocolli ma volendo ispirarsi, come sempre, al principio di massima prudenza, questa mattina (26 marzo) ha sottoposto tutto il gruppo squadra (atleti, tecnici, dirigenti, eccezion fatta chiaramente per il giocatore positivo) ad un nuovo giro di tamponi presso laboratorio accreditato e non sono emersi ulteriori casi di positività.

In caso di ulteriori variazioni, il club le renderà immediatamente note attraverso i propri canali ufficiali.