Iren Genova Quinto atteso dalla Lazio, Luccianti: “Massima attenzione”

Genova. Due incontri in cinque giorni. Non accadeva da tempo, ma il calendario del girone playout di Serie A1 riserva questo all’Iren Genova Quinto per la sua terza partita: dopo aver superato la Metanopoli a febbraio e la Florentia sabato scorso ad Albaro, domani, mercoledì 31 marzo, i biancorossi saranno di scena al Foro Italico, in casa della Lazio, per il recupero della gara inizialmente prevista per il 13 marzo scorso. Il fischio d’inizio sarà alle ore 20.

Questa mattina il gruppo squadra, eccezion fatta chiaramente per il giocatore risultato positivo la scorsa settimana e ancora in isolamento, è stato sottoposto come da protocolli ad un ulteriore giro di tamponi presso laboratorio accreditato e non sono emersi ulteriori casi di positività al Covid.

“Come tutte le gare di questi girone, non sarà una partita facile – commenta il tecnico Gabriele Luccianti -. Affrontare infatti una squadra compatta, fatta da tanti ragazzi cresciuti nel vivaio che hanno un affiatamento che dura da anni. Abbassare la guardia sarebbe un errore imperdonabile, tanto più in una piscina particolare come quella del Foro Italico e contro una squadra che ha carte importanti da giocarsi. Dai miei ragazzi mi aspetto una gara accorta sin dai primi minuti, con un’elevata attenzione difensiva e la capacità di pungere in avanti, sfruttando ogni eventuale errore dei nostri avversari. La Lazio ha alcune individualità di buon livello ed è una formazione ben allenata, sarà importante tenere alta la tensione per tutti e quattro i tempi senza concedere spazi. Mi aspetto una gara combattuta gol su gol, che molto probabilmente si deciderà solo nei minuti finali”.