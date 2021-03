Intimidazione a Matteo Renzi, la vicinanza di Italia Viva Liguria

Genova. “La comunità politica di Italia Viva in Liguria esprime affetto e vicinanza a Matteo Renzi per quanto accaduto nella giornata di oggi”. Lo affermano in una nota i coordinatori provinciali.

“Ribadiamo con decisione la necessità che tutti si impegnino a far si che la politica ritorni a vivere uno stile differente rispetto a quanto abbiamo visto, ascoltato e letto negli ultimi anni e nelle ultime settimane” dicono.

“La nostra comunità si raccoglie attorno alle proprie istanze, idee, stretta al fianco di tutti i suoi membri, nella convinzione che la diversità di idee, opinioni, soluzioni non debba mai sfociare nell’odio verso nessuno” aggiungono.

“Facciamo nostre le parole che furono del Presidente Sandro Pertini:”Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

“Nell’augurarci che presto venga fatta chiarezza su quanto accaduto continuiamo a lavorare senza paura per dare il nostro contributo per il bene di tutte e tutti, nessuno escluso”.