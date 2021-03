International Winter Contest: Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile primeggiano tra i 420

Genova. Sabato 27 e domenica 28 febbraio, nelle acque del Lido di Albaro a Genova, ha preso il via l’International Winter Contest a cura dello Yacht Club Italiano in collaborazione con i Circoli Velici Genovesi e il patrocinio della I Zona.

È stato il primo di tre intensi weekend con protagonisti 420 e 470 (27 e 28 febbraio), la classe Optimist (6 e 7 marzo) e a seguire Laser Radial, Standard e 4.7 (13 e 14 marzo).

Ad accogliere gli equipaggi di 420 e 470 in mare nella seconda giornata, dopo un sabato caratterizzato da assenza di vento, una tramontana tra i 13 e i 18 nodi che ha consentito al comitato di dare il via a tre prove di giornata.

Tra i 420, risultato secco (1, 1, 1) per l’equipaggio di Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile con i colori dello Yacht Club Italiano davanti a una flotta di 34 equipaggi: secondo posto per Ruben Lo Pinto e Federico Bossi (LNI Mandello del Lario), terzi Matteo Bocciardo e Giampaolo Fellegara (CN Bogliasco).

Clicca qui per vedere la classifica dei 420.

Tra i 470, prima posizione per l’equipaggio misto di Francesco Crichiutti e Cecilia Fedel con parziali di giornata 1, 2, 1 e con i colori del Club Nautico Triestino Sirena. Secondi Chiara Valenti e Nathan Zwick (YC Italiano), terzi Claudio Bucci e Francesco Berardi (CV Eridio).

Clicca qui per vedere la classifica dei 470.

Archiviato il primo atto, occhi puntati sulla flotta record degli Optimist che inizieranno le loro regate sabato 6 marzo alle 13. Saranno ben 196, divisi in due raggruppamenti: la Divisione A per i più grandi (ovvero i ragazzi nati tra il 2006 e il 2010), e la Divisione B per i più giovani (anni 2011 e 2012). A dispetto della situazione difficile, lo sport agonistico e soprattutto la vela, dimostra ancora una volta una straordinaria vitalità; lo Yacht Club Italiano è pronto ad accogliere tutti gli atleti nel rispetto dei più rigidi protocolli sanitari così da garantire lo svolgersi degli eventi nella massima sicurezza. Tutte le informazioni utili sulla regata qui.

Tra i tanti campioni in acqua il prossimo weekend, anche Alessio Cindolo, il portacolori dello Yacht Club Italiano vincitore del titolo nazionale nelle acque del lago di Garda la scorsa estate. Visto il numero record di partecipanti per il secondo atto dell’ International Genoa Winter Contest è sicuro che, a prescindere dalle condizioni atmosferiche, sarà un autentico spettacolo. La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Italiano, con il patrocinio della I Zona Fiv e la collaborazione delle Società del Comitato Circoli Velici Genovesi, ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova.