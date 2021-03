Genova. La classe Laser, in acqua sabato 13 e domenica 14 marzo, è stata la protagonista dell’ultima tappa dell’International Genoa Winter Contest, evento organizzato dallo Yacht Club Italiano con il patrocinio della I Zona Fiv e la collaborazione dei Circoli Velici Genovesi.

Con la ventosa giornata di domenica, pertanto, si è concluso l’ultimo dei tre weekend dedicati a 420/470, Optimist e Laser. Nonostante il momento difficile, centinaia di atleti sono scesi in mare per queste regate, regalando un magnifico spettacolo alla città di Genova, che non ha fatto mancare un’accoglienza particolarmente ventosa.

Per la flotta Laser, infatti, solamente sabato si è riusciti a regatare, mentre domenica, a causa delle raffiche superiori ai trenta nodi, non è stato nemmeno possibile far uscire in acqua gli atleti.

Si chiude così l’ultimo atto con il tabellone che si ferma sui risultati delle due prove di sabato (la prima con 25 nodi, la seconda con 10/12).

Tra i trenta ILCA 6 (Radial) podio biancorosso con Nicolò Elena (1,1), Giacomo Ivaldi (2,3) e Valentina Balbi (4,2) mentre tra i sedici ILCA 4 (4.7), prima posizione per Dario Burlando dello Yacht Club Italiano (1,1), Filippo Rogantin del Varazze Club Nautico (3,2) ed Edoardo Guerriero del Circolo Nautico Ilva (2,6).

Prossimo appuntamento con la Genoa Sailing Week dal 25 al 27 marzo per le imbarcazioni più grandi.