Individuale Gold Allieve: due successi per la Pro Chiavari, uno per Riboli e PGS Auxilium Genova

Genova. Nella giornata di ieri, sabato 13 marzo, si è svolta a Genova Sant’Eusebio la seconda prova del campionato individuale Gold Allieve.

Tra le più piccole, le Allieve 1, primo posto per Rebecca Torricini della Pro Chiavari con punti 60,225, seconda piazza per Alice Guido della PGS Auxilium con 54,225, terza Vanessa Tronchi Marchetti della Pro Chiavari con 54,175. Quarta Diletta Poltronieri della Riboli, quinta Isabel Belinzona della Rubattino e, a seguire, Sabina Buzzati (Pro Chiavari), Elena Scalfaro e Alice Bellu entrambe dell’Accademia Ginnastica Serra Riccò).

Nelle Allieve 2 vittoria di giornata per Emma Fadda dell’Auxilium col punteggio di 88,05 davanti ad Elisa Pizzorno (Pro Chiavari) con 87,833 e Matilde Somaglia (Andrea Doria) 82,383. Seguono: Emily Botto (Pro Chiavari), Angelica Tuninetti (Riboli), Elena Lanata (Rubattino), Beatrice Sardina (Rubattino), Florija Goga (Riboli), Giulia Scattina (Canaletto) ed Ariel Spitaleri (Andrea Doria).

Nella categoria Allieve 3 oro per Alessia Marena della Pro Chiavari con 86,45 punti, argento di Giulia Ventura dell’Andrea Doria con 84,833 e bronzo per Milena Laviano dell’Auxilium con 83,667. Quarta posizione per Giada Mazzini (Canaletto), quinta Emma Stafasani (Auxilium), sesta Aurora Frittitta (Pro Chiavari), settima Sofia Scaramozzino (Pro Chiavari), ottava Emma Bologna (Canaletto), nona Elena Meca (Canaletto), decima Federica Rei (Pro Chiavari).

Infine, tra le Allieve 4, primo posto per Federica Giambruno della Riboli con punti 64,100, seconda Iside Cirronis (Canaletto) con 64,075 e terza Irene Bodrato (Accademia Ginnastica Serra Riccò) con 64,025. A seguire Giorgia Fazzari (Andrea Doria), Caterina Calanni Fraccono (Andrea Doria), Ginevra Lume (Accademia Ginnastica Serra Riccò) e Beatrice Costa (Rubattino).

La terza ed ultima prova che decreterà le campionesse regionali si terrà domenica 25 aprile a Savona.

Nel pomeriggio si sono svolte le gare Silver dei livelli LE ed LD. Di seguito le vincitrici.

Livello LE

Junior 1: Elisa Ubaldi (Rubattino)

Junior 2: Giada Luchetta (Riboli)

Junior 3: Giulia Lanata (Rubattino)

Senior 1: Marta Conti (Riboli)

Livello LE3

Junior 2: Virgilia Franconeri (Royal Gym)

Senior 1: Giorgia Matera (Royal Gym)

Senior 2: Maria Giulia Morra (Andrea Doria)

Livello LD

Allieve 3: Michela Pratticò (Fratellanza Savonese)

Allieve 4: Elena Boccardo (USSP)

Junior 1: Chiara Ghidini (San Michele)

Junior 2: Lucia Caligiuri (Ogawa)

Junior 3: Elena Moscatelli (Ogawa)

Senior 1: Elena Ghidini (San Michele)

Senior 2: Lara Calamano (Primavera)

Livello LD3

Junior 2: Linda Bardella (Imperia)

Junior 3: Giulia Medda Bertone (Imperia)

Senior 1: Chiara Piccinini (Andrea Doria)

Domenica 14 le gare proseguiranno con le categorie dei livelli LC ed LB.

Nella foto sopra: il podio A2

Il podio A1

Il podio A4

Il podio A3