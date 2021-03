Incidente sulla A26: coda di 6 km tra Masone e il bivio con la A10

Genova. Un tamponamento tra due mezzi pesanti sta provocando una coda di 6 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia dalle 8 di questa mattina.

L’incidente, senza feriti per fortuna, è in via di risoluzione, ma l’effetto curiosi sta provocando ulteriori rallentamenti.

La polizia stradale riferisce che sta arrivando il carro attrezzi per rimuovere i veicoli.

Non è l’unico problema di traffico: Autostrade per l’Italia registra coda sulla A10 tra Genova Pra’ e bivio A10/A26 Trafori per lavori

Coda di 4 km sulla A10 tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Coda di 4 km tra Busalla e bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

Coda di 2 km tra Genova est e bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

Coda di 2 km trabivio A7/A12 Genova-Livorno e bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Coda di 2 km tra Recco e Rapallo per lavori sulla A12.