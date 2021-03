Incidente sul lavoro a Principe, grave un operaio schiacciato da una bobina

Genova. Un operaio è rimasto schiacciato da una bobina nel cantiere del nodo ferroviario nei pressi della stazione di Genova Principe.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11 all’interno di una galleria. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 e portato in ospedale in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.

Le sue condizioni non sono ancora note, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso cosciente e non era intubato. Arrivato al San Martino, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici.

Notizia in aggiornamento