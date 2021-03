Genova. Si chiamava Gianluca Launo e aveva 52 anni l’uomo deceduto questa mattina sull’autostrada A10 all’altezza di Arenzano.

Intorno alle 9.45 per cause ancora da accertare la sua Passat Grigia si è scontrata violentemente con un tir in una zona interessata dai cantieri.

L’auto è finita sotto il mezzo pesante e per il 52enne non c’è stato nulla da fare.

Launo era originario di Ormea ma viveva a Mondovì dove faceva il tecnico per una società di comunicazioni, la Vodafone. Lascia una moglie e una bimba di 8 anni.

A indagare sulla tragedia è la polizia stradale. Le ipotesi sono due, quella di una brusca frenata del tir e quella di una distrazione dell’automobilista. Entrambi i telefoni sono stati sequestrati.

