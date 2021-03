Celle. Un incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 17 sulla autostrada A10 a Celle Ligure (al km 32-35), in direzione Genova, in un tratto dove si viaggiava con doppio senso di marcia. A scontrarsi un camion e un’automobile.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 km di coda tra la Complanare di Savona e Celle Ligure verso Genova e traffico bloccato con 4 km di coda tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia.

Per i veicoli leggeri diretti a Genova, dopo l’uscita obbligatoria ad Albisola, percorrere la viabiltà ordinaria e rientrare a Celle Ligure, invece per chi è diretto a Ventimiglia, uscire a Varazze e rientrare ad Albisola.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i militi della Croce Oro di Albissola Marina per prestare soccorso alle persone coinvolte in particolare per liberare una donna di 35 anni che è rimasta incastrata nell’auto.

Il casello di Celle Ligure in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 31/03/2021 verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola. L’uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 31/03/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.