Incendio sulle alture di San Martino, decine di interventi per il vento forte in città

Genova. Un incendio si è sviluppato intorno alle 12.30 in via dei Bedinotti, sulle alture di San Martino, in un giardino. Ad alimentare le fiamme è anche il forte vento di tramontana che sta soffiando in queste ore a Genova.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco già impegnati in tutta la città per alberi pericolanti, cadute di cornicioni, materiale che ostruisce le strade.

Via Perlasca è stata chiusa dalla polizia locale per la presenza di detriti sulla carreggiata. Paura in via delle Gavette per la caduta di materiale dal cantiere sul viadotto Bisagno.

Notizia in aggiornamento – Video di Mattia (rete Limet)