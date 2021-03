In giro dopo il coprifuoco 19enni scappano all’arrivo della polizia: denunciati dopo un lungo inseguimento

Genova. Erano in giro a tarda sera, intorno alle 23.30, forse anche per festeggiare il compleanno di due di loro che, gemelli, proprio ieri compivano 19 anni.

Insieme a un terzo amico, tuttavia, alla vista della volante che si era fermata per chiedergli cosa stessero facendo in giro, si sono dati alla fuga sparpagliandosi per le stradine intorno a corso De Stefanis probabilmente per tentare di sfuggire alla multa per violazione della normativa anti Covid.

I poliziotti non capendo il perché di quella fuga precipitosa sono lanciati all’inseguimento dei tre, un po’ a piedi e un po’ in auto e sono riusciti a raggiungere uno dei gemelli e da lì a identificare i tre ragazzini, tutti genovesi e incensurati, che sono stati denunciati per resistenza, rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionati per il Covid.