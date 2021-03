In casa mezzo chilo di ‘erba’ e una katana: 16enne arrestato dai carabinieri

Genova. Stavano litigando furiosamente nel loro appartamento tanto che alcuni vicini hanno chiamato il 112. I carabinieri, intervenuti nell’abitazione, hanno identificato due giovanissimi, un ragazzo italiano di 16 anni e la fidanzata di 19.

I carabinieri, notando la presenza di un ‘grider’ hanno perquisito l’abitazione e trovato circa 500 grammi di marjuana suddivisa in 20 involucri incelofanati, oltre a 21 grammi di hashish suddiviso in 2 involucri, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 720 euro in contanti.

Oltre alla droga i militari hanno sequestrato anche una spada giapponese modello Katana con una lama di 68 cm.

Il ragazzo è stato arrestato per spaccio, denunciata a piede libero la fidanzata