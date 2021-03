Il porto di Pra’ rafforza i collegamenti con la Svizzera

Genova. Dal 1 marzo 2021 Psa Genova è stato ufficialmente nominato partner del Groupement Fer (Gf), garantendo all’Associazione spedizionieristica Svizzera l’unica connessione diretta tra il Porto di Genova e Basilea (Frenkendorf). Sono tre i treni Basilea-Genova alla settimana.

Nella nota diffusa da Psa si legge: “Ciò rappresenta un importante punto di svolta per il prodotto offerto da Psa Genova: dopo due anni dall’inizio delle operazioni, il “Mittelmeerzug” è diventato un’opzione solida per i caricatori e ricevitori svizzeri, collegandoli direttamente alle rotte Mediterranee”.

Confrontato alle rotte via Nord Europa, il servizio riduce il transito marittimo necessario per raggiungere il Middle East ed il Far East, contribuendo sensibilmente alla riduzione delle emissioni di CO2.

Il treno accetta contenitori High Cube e carichi pericolosi.

Da dicembre 2020, inoltre, Psa ha istituito una propria Rappresentanza Commerciale in Svizzera (Basilea), volendo offrire un migliore contatto locale ai Clienti esistenti e potenziali.