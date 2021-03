Il generale Figliuolo concede alla Liguria 5mila vaccini AstraZeneca in più

Genova. “Il generale Figliuolo ha acconsentito di anticipare alla Regione 5mila vaccini AstraZeneca per consentire che i medici di medicina generale, le farmacie e una delle due linee di produzione dell’hub della Fiera possano continuare con i ritmi che avevamo programmato”. Ad annunciarlo alla fine della giornata inaugurale è il presidente Giovanni Toti in conferenza stampa.

“In ogni caso – prosegue Toti – abbiamo fatto lunga riunione in Regione con Figliuolo, Curcio, Ansaldi, Bassetti, Gratarola, Quaglia, tutta la nostra cabina regia, e abbiamo concordato che i numeri della programmazione della struttura commissariale sono sufficienti per arrivare alla quota di 13mila vaccini a settimana a partire dal 10 aprile, giorno in cui saranno garantite ulteriori quote in programmazione. In ogni caso arriveremo a 11mila entro settimana, vaccino più vaccino meno”.

Intanto stanotte alle 23 partono le prenotazioni online (prenotovaccino.regione.liguria.it) per i 70-74enni che verranno vaccinati con AstraZeneca nel nuovo hub della Fiera, mentre domani inizieranno le prime vaccinazioni nelle farmacie aderenti all’accordo con la Regione (per ora sono 52), farmacie in cui grazie all’accordo nazionale tra il ministro Speranza e il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini si potrà vaccinare anche senza presidio medico.

“Nei prossimi 8 giorni – ha aggiunto Toti – gli ultravulnerabili, i professori non residenti che lavorano in Liguria secondo gli elenchi forniti dalle direzioni scolastiche e tutti coloro che hanno saltato la dose di AstraZeneca in ragione del blocco dell’Ema verranno chiamati dal nostro call center per fissare un nuovo appuntamento nelle prossime settimane”.