Genova. La Serteco Volley School rialza subito la testa dopo la sconfitta al tie-break contro Carcare e lo fa nel modo migliore in una partita sentitissima come il derby contro la capolista Normac AVB. Prestazione maiuscola delle giovani terribili di coach Mario Barigione che travolgono 3-0 le avversarie in poco più di un’ora.

Nel primo set parte subito forte la Serteco, che mette tra sé e le avversarie diversi punti di distacco. La Normac prova a recuperare, ma le coccinelle respingono le offensive avversarie e conquistano il parziale 25-23. Il secondo è a senso unico in favore delle arancionere che si aggiudicano il set addirittura per 25-12. Il terzo è molto più combattuto, tuttavia la squadra di casa mantiene la calma nel momento cruciale e riesce a chiudere 27-25 mettendo in cassaforte i 3 punti.

Soddisfatto dei tre punti coach Barigione: “Il lavoro paga, stiamo lavorando molto intensamente, chiaro che fa piacere vincere un derby, ma il mio compito è crescere giocatrici per la prima squadra. Ho una squadra di giovani ragazze con grande carattere. Le ragazze sono cresciute rispetto alle prime gare sotto l’aspetto mentale, tipico di una squadra giovane che prende consapevolezza”.

Raggiante il presidente Giorgio Parodi: “Tanta soddisfazione perché era un derby sentito contro la prima della classe del girone. All’andata avevamo espresso già una buona pallavolo. Una squadra molto giovane, voglio sottolineare una rosa under 20. Questa partita ha ulteriormente dimostrato la crescita tecnica della squadra, una vittoria meritata. Sono contento, è una vittoria che dedico a tutto lo staff tecnico e alle ragazze”.

Con questo successo la Serteco sale a 12 punti in classifica ad una sola lunghezza proprio dalla Normac AVB. Ora il prossimo impegno per la squadra arancionera sarà nuovamente tra le mura amiche del PalaFigoi sabato prossimo alle ore 17 contro la Libellula Volley.