Il campionato di Eccellenza riparte il 28 marzo: ecco le date e la formula

Genova. Il campionato di Eccellenza riprenderà ufficialmente domenica 28 marzo. La principale notizia, che era già ormai chiaramente emersa dalla parole del presidente Gravina di settimana scorsa, è che non ci saranno retrocessioni. Questo a dispetto di quanto auspicato dal presidente ligure Giulio Ivaldi, che aveva espresso a più riprese la volontà di varare un format che prevedesse la discesa nel campionato di Promozione.

L’altra riflessione a corollario di questa decisione è che probabilmente si scongiura del tutto il rischio della mancata partecipazione di alcune squadre le quali si erano espresse in una lettera a favore di una ripresa ma senza l’assillo della classifica. I sodalizi in questione erano Alassio, Finale, Genova Calcio, Molassana, Pietra Ligure e Varazze. Dalle informazioni che filtrano in maniera ufficiosa ci sarebbero forse soltanto due realtà, una nel savonese e una nel genovese, intenzionati a un “arrivederci a settembre”.

La roadmap prevede la ripresa delle ostilità domenica 28 marzo e domenica 9 maggio si concluderà il mini girone di sola andata che era stato interrotto a ottobre. Poi, la poule promozione, alla quale prenderanno parte dodici squadre, ovvero le prime sei classificate di entrambi i gironi, in match di sola andata, suddivise in due raggruppamenti. In questa fase, non conteranno più i punti effettuati in precedenza e tutte le compagini ripartiranno da zero. Quindi, si disputeranno semifinali, con andata e ritorno, e finale in gara secca.

Il girone A, per completare la prima fase, scenderà in campo domenica 28 marzo, sabato 3 aprile, domenica 11 aprile, domenica 18 aprile, domenica 25 aprile, domenica 2 maggio, domenica 9 maggio. Il girone B, più breve, riprenderà domenica 11 aprile per poi giocare nelle stesse date.

Le date dei gironi playoff: domenica 16 maggio, mercoledì 19 maggio, domenica 23 maggio, domenica 30 maggio, mercoledì 2 giugno.

Le semifinali si giocheranno domenica 6 giugno e domenica 13 giugno; la finale domenica 20 giugno.

Per quanto riguarda i recuperi, domenica 28 marzo si giocheranno Cadimare-Molassana Boero e Rapallo Rivarolese–Ligorna; sabato 3 aprile Athletic Club Albaro-Angelo Baiardo, Busalla-Canaletto Sepor, Fezzanese-Molassana Boero, Ligorna-Cadimare; mercoledì 7 aprile Campomorone Sant’Olcese-Ospedaletti, Sestrese Calcio-Varazze Don Bosco.

Cade dunque, ma ormai è chiaro da mesi, la possibilità che gli altri campionati giungano al termine.