I Leo Club di Sant’Agata e Sampierdarena sabato a villa Croce per la pulizia del parco

Genova. Questo sabato 27 marzo, nell’arco della mattinata a partire dalle 9, il Leo Club Genova Sant’Agata e il Leo Club Genova Sampierdarena faranno un “service” per quanto concerne la cura dell’ambiente: contribuiranno attivamente per essere d’ausilio nella pulizia del parco di Villa Croce, nel quartiere di Genova Carignano.

Il presidente del Club Genova Sant’Agata, Guglielmo Mistruzzi, ha a cuore la tematica verde: “E’ fondamentale preservare la pulizia e la bellezza dei nostri parchi pubblici, delle nostre aree comuni fruibili a tutti. Esse sono un bene collettivo, e contribuire al mantenimento del decoro fa sì che anche i nostri giovani associati possano ulteriormente responsabilizzarsi”.

“L’attuale emergenza pandemica ha purtroppo limitato e non poco la possibilità di fare service pubblici. Nella sfortuna di vivere in questo triste periodo, i Leo Club vogliono e provano a fare resilienza sul territorio. Grazie allo spazio aperto sarà relativamente facile fare le attività di pulizia, mantenendo la distanza interpersonale e proteggendosi al contempo con i sicuri dispositivi di protezione individuale”, si legge in una nota dei Lions.