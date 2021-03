Guida il camion Amiu sotto l’effetto di droga e si schianta contro un albero: operaio denunciato a Busalla

Genova. Ha perso il controllo del camioncino della nettezza urbana dell’Amiu su cui lavorava, schiantandosi contro un albero. Dopo il soccorso, però, l’esito dei test tossicologici non ha lasciato dubbi sul suo stato di alterazione psicofisica.

E’ successo a Sarissola, nel comune di Busalla: l’operaio dipendente di Amiu alla guida di un mezzo di proprietà del consorzio, mentre era in servizio ne ha perso il controllo, finendo contro il fusto di albero a bordo strada. Soccorso immediatamente, è stato portato al pronto soccorso del Villa Scassi ove veniva medicato e sottoposto ad accertamenti sanitari, tra cui l’alcooltest, risultato negativo e l’esame tossicologico che dava esito positivo all’assunzione di diverse sostanze stupefacenti.

L’autista, un 40 enne tunisino, è stato denunciato in stato di libertà per “guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti”. La patente di guida ritirata. L’operaio è un dipendente Amiu dal 1 gennaio: l’azienda ha confermato che “si stanno accertando i fatti e l’esatta dinamica con le autorità competenti” prima di prendere provvedimenti.