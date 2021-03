Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Bucci: “Siano un monito per tutti noi”

Genova. Al teatro Ivo Chiesa di Genova vanno in scena oggi le celebrazioni conclusive per la 26esima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera.

“La mafia è un male che attanaglia il nostro Paese da troppo tempo ed è giusto e doveroso non dimenticarne le vittime e rendere loro il giusto omaggio – commenta il sindaco Marco Bucci, che ha partecipato all’incontro -. Il doveroso ricordo delle vittime deve essere anche un monito per tutti noi, per continuare a monitorare e contrastare questi fenomeni”.

La 26esima edizione della Giornata della Memoria ha avuto come tema “A ricordare e riveder le stelle – cultura e memoria” e si è svolta come una staffetta che ha toccato i luoghi di cultura come il Teatro della Tosse, Palazzo Ducale, il Teatro Albatros di Rivarolo ma anche il Parco di Villa Rocca di Chiavari, e infine il Teatro Nazionale di Genova che ha ospitato il momento conclusivo della mattinata alla presenza delle massime autorità cittadine e regionali.

“Estirpare le mafie è possibile e necessario. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell’opportunismo – ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – Solo quando le organizzazioni criminali verranno estirpate dai nostri territori, potremo dire di aver onorato davvero la memoria di tutte le vittime di mafia. Coltivare il ricordo di coloro che hanno perso la vita lottando per la legalità è un imperativo categorico. Lo Stato faccia sentire che c’è. Specialmente oggi, con l’emergenza economica aggravata dalla pandemia, è alto il rischio che i clan facciano da banche alle imprese e da ufficio di collocamento per chi perde il lavoro”.