Genova. Un golfo di Genova dai toni grigi ha dato il benvenuto e l’arrivederci agli equipaggi che hanno partecipato alla prima riedizione della Genova Sailing Week, manifestazione nel ricordo di Paolo Scerni, più volte protagonista delle regate del club e tragicamente scomparso in settimana.

Tre i giorni di regate per le classi ORC e IRC, accolte con molto entusiasmo da tutti i partecipanti in mare da giovedì 25 fino a sabato 27 marzo. Fare vela a grandi livelli si può, anche in questo periodo, dove la sicurezza e il rispetto delle normative Covid sono il punto di partenza per il successo di un appuntamento come questo. Cinque le prove disputate.

Nella classe maggiore, netta conferma dello Swan 42 Katarina II di Aivar Tuulberg, il forte equipaggio estone in rodaggio per il mondiale ORC di Tallinn la prossima estate e ben guidato da Lorenzo Bodini, con un quarto e un primo nelle ultime due prove, vince la GSW nel raggruppamento ORC A e B. In seconda posizione l’altro Swan 42, Voloira IV di Francesco Zucchi mentre in terza, a completare il terzetto Nautor sul podio, lo Swan 45 Tengher di Alberto Magnani, entrambi con i colori dello Yacht Club Italiano a riva.

Nel secondo raggruppamento ORC (C e D), invariate le posizioni rispetto a venerdì con la vittoria definitiva di Tekno di Piero Arduino autore di una notevole serie regate (2,1,1,1,2) davanti a Low Noise II, l’Italia 9.98 di Valerio Dabove che rimane dietro di un solo punto. Completa il terzetto l’X 332 Freelance di Federico Bianchi della LNI di Chiavari.

Poche sorprese anche in IRC con Imxtinente di Adelio Frixione che conserva la prima posizione, davanti all’A35 Just a Joke di Dino Tosi e Arly di Salvatore Sarpero.