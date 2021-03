Genova, l’allarme maniaco corre sui social: “Importuna le ragazze offrendo soldi in cambio di sesso”

Genova. Allarme maniaco in centro a Genova. Ieri una ragazza ha pubblicato su Instagram un post dove racconta di essere stata avvicinata da un uomo sulla cinquantina, capelli bianchi, alto e occhiali da vista che avvicina le ragazze per proporre loro rapporti sessuali in cambio di soldi.

La zona sarebbe quella tra piazza De Ferrari e Galleria Mazzini. La segnalazione della ragazza è stata pubblicata oggi dalla pagina Il mugugno genovese che afferma come altre segnalazioni simili siano arrivate nelle ultime due settimane.

E sotto il post altre donne raccontano di aver probabilmente incontrato lo stesso uomo che le avrebbe approcciate in modo pesante. Nel post è intervenuta anche la Questura di Genova che ricorda come le segnalazioni, prima che sui social, andrebbero fatte direttamente alle forze dell’ordine.

La Questura spiega di aver attivato immediatamente i controlli in zona e invita chiunque abbia episodi simili da segnalare a contattare la polizia “di persona, per telefono o sui nostri siti (nella sezione “scrivici” del sito Polizia di Stato)”.