Genoa, Ballardini: “Il primo tempo peggiore dal mio ritorno qui, poi una reazione da grande gruppo”

Parma. È terminato da poco lo scontro salvezza valido per la ventottesima giornata di Serie A disputatosi allo stadio Tardini tra Parma e Genoa. Un match davvero intenso che si è concluso in favore dei rossoblù con un 1-2, risultato che ha allontanato le critiche e lo spauracchio di venire nuovamente risucchiati nella lotta per non retrocedere. Una partita che, alla fine, ha praticamente condannato i ducali, costretti ora ad aggrapparsi alla speranza a causa dei pochi punti e del penultimo posto in classifica.

Può invece gongolare Davide Ballardini, allenatore della svolta che, come di consueto, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Abbiamo disputato il primo tempo davvero molto male, poi nella seconda frazione siamo stati bravi contro una squadra dalle idee chiare e dalla guida tecnica consolidata”.

In seguito il mister ha aggiunto che riuscire a condurre il match portando anche a casa i tre punti è stato sicuramente un grande merito per la sua formazione.

Successivamente è arrivata una riflessione sulla coesione del gruppo. L’allenatore rossoblù si è detto soddisfatto dei suoi ragazzi, uomini determinati che compongono un gruppo il quale ce la mette sempre tutta. “È una vittoria che premia la serietà dei miei giocatori”, questo il riassunto del tecnico genoano.

In seguitoBallardini non ha risparmiato una menzione d’onore nei confronti di Gianluca Scamacca, attaccante dal grande talento che ha deciso il match grazie alla sua doppietta: “Questa settimana il nostro numero 9 si è allenato molto bene, gli ho detto che stava crescendo e questi i risultati”.

L’allenatore rossoblù ha anche commentato le ottime prestazioni contro le squadre della parte destra della graduatoria dichiarando che, a suo parere, ogni partita è fondamentale, non solo quindi quelle alla portata.

Infine Ballardini ha dedicato un pensiero in vista della prossima partita contro la Fiorentina: “Riposeremo qualche giorno sfruttando la sosta e poi torneremo a lavorare affrontando anche questo match con le idee e l’etica del sacrificio che ci contraddistinguono”.

È terminata in questo modo la conferenza post partita del mister rossoblù. Tanti spunti e qualche riflessione, con una sola certezza; la testa da domani sarà rivolta alla sfida contro di Marassi contro la Viola, formazione tonica che sicuramente andrà affrontata al meglio delle proprie possibilità.