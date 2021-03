Gabbiadini rinnova fino al 2026 e la Sampdoria lo celebra come un “supereroe”

Lo hanno chiamato “Super Gabbia“, celebrandolo con un video che ne esalta le qualità tecniche e realizzative. Grafica fumettistica per sottolinearne la precisione nei calci piazzati, ma non solo.

La Sampdoria ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Manolo Gabbiadini al 30 giugno 2026 e lo ha festeggiato con un filmato degno della Marvel: “sinistro ai raggi X, potenza di fuoco, saetta glaciale. Manolo Gabbiadini e i suoi superpoteri continueranno a far esultare i tifosi blucerchiati. SuperGabbia-2026, l’avventura continua…”

Gabbiadini, che arriva da una stagione sofferta e quasi mai giocata (a dicembre si è operato per risolvere l’ernia inguinale), sta tornando in forma proprio in quest’ultima fase di campionato.

Il mancino ricorda nel video che per lui i gol “sono stati tutti importanti perché uno vale l’altro, ma ce n’è stato uno veramente importante quello in cui ho sentito l’urlo della gradinata scendere in campo: nel derby. Spero che ce ne saranno altri, ma spero anche che ci siano tante vittorie”.