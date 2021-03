Funerali di Elisa Martina Enrile alla Basilica di di Santa Maria Assunta di Carignano

Genova. Sono stati fissati i funerali di Elisa Martina Enrile, la specializzanda del San Martino originaria di Finale Ligure che ha perso la vita la settimana scorsa durante un’escursione sul monte Zatta, nell’entroterra ligure.

La salma è stata restituita alla famiglia per l’ultimo commosso saluto alla 30enne tradita dalla sua grande passione, la montagna.

Le cerimonia funebre si terrà nella Basilica di Santa Maria Assunta di Carignano a Genova giovedì 25 marzo, alle 10. Il rosario si terrà nella Basilica di San Biagio a Finalborgo oggi, mercoledì 24, alle ore 18.30.

La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia presso il cimitero di Calice Ligure.

Elisa Martina Enrile, nata nel 1990 e laureata in medicina, era al quarto anno di specializzazione ed era stata chiamata a lavorare stabilmente in un reparto Covid, la rianimazione del San Martino, come anestesista. Fatale è stata una caduta sulla cresta del monte Zatta, nel territorio di Mezzanego, sotto gli occhi del fidanzato Davide Santi che ha provato disperatamente a salvarla, senza riuscirci.