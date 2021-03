Frana sulla statale dei Giovi, Sanna (Pd): “Un disagio per la Valle Scrivia ancora senza risposte”

Genova. Permane la situazione di disagio in Valle Scrivia dovuta al crollo sulla strada statale 35 “dei Giovi”. A distanza di settimane non è stato ancora fornito un cronoprogramma dei lavori e della riapertura.

“La Valle Scrivia sta vivendo una situazione non più sostenibile. Sono settimane che insieme ai Sindaci di vallata stiamo sottolineando come le problematiche relative ai lavori e alle chiusure della tratta autostradale A7-Genova Milano, con le conseguenti gravi ripercussioni alla circolazione e alla mobilità locale, stiano gravando sulle spalle di un intero territorio” – dichiara il Consigliere PD Armando Sanna – “Abbiamo chiesto cose semplici: la sospensione del pedaggio fra i caselli di Busalla e Ronco e un cronoprogramma certo per la riapertura della statale dei Giovi, a Borgo Fornari, con la conseguente messa in sicurezza del versante franoso”

Ad oggi la situazione vede, invece, la conferma del pedaggio autostradale e l’assenza da parte di Anas di un cronoprogramma. A questo si aggiunge che i lavori, inizialmente partiti, sono ora fermi da sette giorni.

“Non possiamo accettare che migliaia di persone e i loro amministratori non abbiamo risposte a problematiche che inficiano pesantemente sulla loro quotidianità” conclude il Consigliere Sanna.